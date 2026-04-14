El Polígono indutrial la Creu de l'Alcudia apuesta por la realización de simulacros y la gestión eficaz de la información ante catástrofes

La Junta Directiva de la Asociación del Área Industrial La Creu de l’Alcúdia ha mantenido su primera reunión de trabajo con técnicos municipales del Ayuntamiento de l’Alcúdia y la empresa encargada de la redacción del Plan de Emergencias del área industrial, en un encuentro clave para reforzar la seguridad y la capacidad de respuesta del polígono ante situaciones críticas.

Esta reunión marca un paso importante en una de las primeras demandas de la Asociación tras su constitución en enero de 2025 y que ha sido recientemente atendida por el Ayuntamiento. La DANA de octubre de 2024, que afectó gravemente al polígono, puso de manifiesto la necesidad de contar con herramientas eficaces de prevención y actuación ante emergencias.

Durante el encuentro se han abordado las líneas estratégicas del futuro Plan de Emergencias, así como la recopilación de información necesaria para su correcta elaboración e implantación en el área industrial.

La gerente de la Asociación, Palma Egido, puso en valor la importancia de los planes de emergencia en áreas industriales, esenciales para garantizar una respuesta coordinada y eficaz ante cualquier incidencia mediante la realización de simulacros periódicos que permitan a las empresas conocer cómo actuar en cada situación. Asimismo, Egido subrayó el papel estratégico de la gestión de datos en este proceso. Disponer de esta información es vital para actuar con rapidez y eficacia ante cualquier situación crítica.

En este sentido, la Asociación hace un llamamiento a todas las empresas del área industrial para que mantengan sus datos debidamente cumplimentados y actualizados en el Portal del Integrante.