La Policía Nacional desmantela una organización criminal en Alzira

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Alzira una organización criminal dedicada a la venta de cocaína, heroína, marihuana y hachís así como a la receptación de objetos robados.

Se ha detenido a un total de siete personas, cuatro varones y tres mujeres, de entre 18 y 59 años, de los cuales tres de ellos han ingresado en prisión provisional. Además, se ha conseguido desmantelar un total de cinco puntos tanto de venta como de “guardería” de sustancias, así como de almacenamiento de efectos sustraídos.

La investigación, llevada a cabo por agentes de Policía Judicial de la Comisaría de Policía Nacional de Alzira, tuvo su origen tras recibirse diversas informaciones de indicativos de Seguridad Ciudadana que apuntaban a la comisión de un posible delito de tráfico de drogas en un domicilio del barrio de l’Alquerieta. Una vez comprobadas las informaciones, se iniciaron las primeras gestiones policiales, pudiendo averiguar cómo efectivamente desde el punto de venta investigado los cabecillas de la organización criminal estarían dispensando dosis de cocaína, marihuana, heroína y hachís a los clientes que acudían al lugar.

Las pesquisas llevadas a cabo también permitieron localizar tres domicilios más, y una parcela agrícola donde se almacenaban efectos procedentes de robos con fuerza en domicilios o hurtos en la vía pública. Asimismo se halló un quinto domicilio en la localidad de Llombai donde residía uno de los suministradores de la droga, también empleado para la ocultación de dinero y sustancias.

Tras pasar a disposición judicial, se ha decretado el ingreso en prisión provisional de tres de los detenidos.

La investigación continúa abierta no descartándose nuevas detenciones.