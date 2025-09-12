La Piscina Cubierta Municipal de Algemesí reabrirá en noviembre con instalaciones renovadas y tarifas reducidas

El Ayuntamiento de Algemesí prevé que durante el mes de septiembre finalizarán las obras de reconstrucción y renovación integral de la Piscina Cubierta Municipal, gravemente afectada por la DANA por un importe de 1.135.907,52 €.

Además de la reconstrucción técnica, las actuaciones han contemplado la renovación completa de la equipación, el pavimento de la sala de musculación, el sistema informático y de control de acceso, así como toda la zona de balneario, que contará con un baño de vapor, sauna e hidromasajes completamente nuevos. También se ha renovado parte del mobiliario y otros elementos de equipación.

En cuanto a la gestión, a partir del 1 de septiembre será el Ayuntamiento quien asuma directamente la administración de la Piscina Cubierta Municipal, y está previsto que se abra al público en noviembre.

Finalmente, el consistorio ha aprobado una nueva Ordenanza de Precios Públicos con una revisión a la baja de las tarifas.