lluvias

El paso inferior de la estación de Alzira se inunda y queda inaccesible

Los viajeros procedentes de Valencia han de llegar hasta Carcaixent y allí volver en otro tren mientras que en sentido contrario han de ir hasta Algemesí y cambiar de vía para subir a otro convoy hacia Xátiva

Luis Méndez

La Ribera |

Estación de Alzira
Estación de Alzira | EP

Las lluvias han provocado este martes incidencias en Cercanías de Valencia, en concreto, en las líneas C2 y C3, según ha informado la entidad.

La Línea C2 ha registrado esta mañana una incidencia en Alzira por el temporal. El paso inferior se encuentra inaccesible al paso de viajeros.

Así, los trenes con origen València Nord y destino Xàtiva o L'Alcúdia no efectuarán parada en Alzira. Los viajeros con destino Alzira deben continuar hasta Carcaixent y transbordar a un Cercanías con destino València Nord para poder realizar parada en Alzira.

Por su parte, los viajeros con origen Alzira y destino Xàtiva y L'Alcúdia deben subir a un Cercanías con destino Valencia Nord y bajar en Algemesí y transbordar a un Cercanías con destino Xàtiva/ L'Àlcúdia para poder continuar su viaje

