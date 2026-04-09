El paro de la Ribera apenas sube un 0,45 % en marzo

Según las cifras publicadas por LABORA, el paro registrado en el mes de marzo en la Ribera, se ha situado en 15108 personas, es decir, 67 parados más que en el mes de febrero, con un incremento mensual del 0’45%.

Por su parte, los datos anuales indican que tenemos en este mes 811 parados menos que el mismo mes del 2025 lo que supone una disminución de desempleo anual del 5’09%.

En cuanto a la contratación, se han registrado 7552 contratos en marzo del 2026, lo que ha supuesto 1040 contratos más que en el 2025 es decir un 15’97% de aumento interanual. Por géneros, 3355 han sido a mujeres (44’43%) y 4197 a hombres (55’57%). La contratación indefinida mensual es de 2938 contratos (38’90%), un 16’22% más que el año pasado y la contratación temporal es de 4563 contratos (60’42%), un 16’88% más que el año pasado. Los contratos han sido tanto en los temporales como en los indefinidos, un 60’26% a jornada completa y un 39’74% a tiempo parcial.

Eduard Gómez, Secretario General Comarcal de UGT-PV, valora que a pesar del aumento de personas desempleadas ya que es un mes que baja la actividad en la agricultura y los almacenes de cítricos, las cifras interanuales, con un descenso del 5’09% y un aumento en la contratación de 15’97% refuerzan la tendencia positiva de los últimos años y demuestran que la mejora de los derechos laborales no sólo aumenta la calidad de vida de las personas trabajadoras, sino que impulsa los resultados del conjunto de la economía.

Sin embargo, a pesar de estos avances, persisten retos importantes en el mercado de trabajo, especialmente en lo que respecta a las condiciones de vida y bienestar de las personas trabajadoras.

En primer lugar, es necesario desarrollar unas políticas activas de empleo más eficaces, con orientación personalizada, mayor dotación de recursos técnicos y humanos de los servicios públicos de empleo para radicar el paro de larga duración.

En segundo lugar, es clave acometer ya la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial, que constituye una reforma necesaria para adaptarse a los cambios estructurales del mercado de trabajo, que tiene amplio respaldo social, y que constituye una vía para mejorar la calidad del empleo, la productividad y las condiciones de vida de las personas trabajadoras.

Por último, resulta imprescindible avanzar en salarios más justos y acordes con la evolución de la economía y los beneficios empresariales.

Para UGT, la apuesta por el contrato fijo como eje de la contratación, la recuperación de derechos laborales, el reequilibrio de la negociación colectiva y el notable incremento del salario mínimo interprofesional han logrado situar a la economía española en una senda de crecimiento sostenido que se sitúa a la cabeza de las grandes economías europeas y que está logrando cifras récord de empleo y mínimas de paro. Estos buenos registros marcan el camino a seguir en los próximos años, que pasa por seguir mejorando los derechos laborales y la calidad del empleo y por elevar más los salarios, fuente principal de la renta de los hogares que, con su consumo, sostiene nuestra demanda interna.