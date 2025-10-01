Las organizaciones agrarias consideran positivas las lluvias de esta semana

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) constata que las lluvias, a excepción de daños puntuales, han resultado en principio positivas para los cultivos y ganaderías porque el agua -precipitada en líneas generales de manera pausada- permite recargar embalses y acuíferos, ahorrar riegos, limpiar el arbolado, reducir la presencia de plagas, recuperar pastos para la ganadería y mejorar los calibres de producciones pendientes de recolección como cítricos, caquis, aguacates y aceitunas.

AVA-ASAJA no descarta posibles siniestros en parcelas anegadas durante excesivas horas en zonas hondas donde se han producido lluvias torrenciales y próximas a barrancos que se vieron momentáneamente desbordados, como ha ocurrido en comarcas como La Safor y La Ribera.

Por su parte, desde La Unió, consideran que las lluvias de estos días suponen además un ahorro de los riegos con la energía eléctrica al alza y la recarga de las reservas hídricas (embalses y acuíferos), así como una regeneración de los pastos y de las balsas para la ganadería extensiva que evitará posibles problemas de suministro hídrico. También las lluvias limpian los árboles ante posibles plagas o enfermedades.

Los únicos problemas destacables hasta el momento son posibles arrastres de tierras en algunas zonas donde se acumularon mayores precipitaciones y algunos daños localizados en infraestructuras agrarias (márgenes, caminos o riego por goteo), la paralización de las tareas de recolección de los diferentes cultivos (cítricos, caqui, uva, almendra) y posibles daños en el arroz pendiente de segar o en las hortalizas anegadas, así como el granizo pero que cayó de forma muy localizada en algunas localidades de la Plana Baixa con daños poco destacables aunque se suma en algunos casos a los ya ocurridos en julio.

Habrá que ver no obstante cómo afecta al arroz este exceso de humedad y comprobar si el nivel de agua embalsada ha afectado a las espigas o al grano. En el caso de las hortalizas un exceso de humedad puede provocar problemas de asfixia radicular y dificultar la comercialización posterior.

Para cultivos de regadío como cítricos y caquis las lluvias mejorarán el calibre de la fruta y en otros de secano como la almendra o el olivar servirán para paliar la falta de agua tras un verano con escasas lluvias por el interior.