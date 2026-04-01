Mompó respalda que los doseles de Semana Santa de Tous sean Fiesta de Interés Turístico Autonómico

El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, se ha sumado a la petición, a través de la recogida de firmas, para que los doseles de Semana Santa de Tous sean declarados Fiesta de Interés Turístico Autonómico. Esta tradición, que se remonta a 1982, consigue confeccionar escenas de la Pasión minuciosa y devotamente con diferentes materiales. Un arte efímero que congrega cada vez a más visitantes ante una manera diferente de conmemorar la Semana Santa.

Las cofradías de Tous potencian cada año este arte que, más allá de la fe, despierta la curiosidad de vecinos y turistas por conocer en qué se habrán superado respecto al año anterior ya que las escenas que acogen las imágenes tienen todo lujo de detalles. Los seis doseles que se pueden visitar en las casas de los cofrades mayores del municipio de la Ribera Alta son: ‘El Cristo en la Columna’, ‘Jesús el Nazareno’, ‘El Cristo de la Buena Muerte’, ‘El Santo Sepulcro’, ‘La Dolorosa’ y ‘El Santo Cáliz’.

Así, esta manera de celebrar la Semana Santa “aúna permanencia y cambio y convierte la Semana Santa no solo en una época de recogimiento, sino también en un arte que contemplar”, ha destacado Mompó, quien ha esgrimido que “esta manera genuina, laboriosa e identitaria de celebrar la Semana Santa merece ser reconocida”

En la misma línea, ha argumentado el presidente de la Diputación, “el esfuerzo de los vecinos y cofradías para superarse cada año y conseguir escenografías tan espectaculares, esta dedicación en común con la que el pueblo se identifica, la fe con la que se vive y el interés que despierta en las personas que lo descubren y en las que repiten año tras año justifican el reconocimiento”. “Desde luego que la Diputación siempre va a estar a lado de todas esas tradiciones y celebraciones que construyen pueblo y hacen que los valencianos y valencianas se sientan orgullosos de serlo”, ha concluido.