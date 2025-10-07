El mercado laboral de la Ribera sigue manteniendo un rumbo firme y estable en lo que a la creación de empleo se refiere

Según las cifras publicadas por el SERVEF, el paro registrado en el mes de septiembre en la Ribera, se ha situado en 15855 personas, es decir, 272 parados menos que en el mes de agosto, con un descenso mensual del 1’69%.

Por su parte, los datos anuales indican que tenemos en este mes 801 parados menos que el mismo mes del 2024 lo que supone una disminución de desempleo anual del 4’81%.

En cuanto a la contratación, se han registrado 9187 contratos en septiembre del 2025, lo que ha supuesto 1011 contratos más que en el 2024 es decir un 12’37% de incremento interanual. Por géneros, 4041 han sido a mujeres (43’99%) y 5146 a hombres (56’01%). La contratación indefinida mensual es de 3789 contratos (41’24%), un 8’72% más que el año pasado y la contratación temporal es de 5341 contratos (58’14%), un 14’47% más que el año pasado. Los contratos han sido tanto en los temporales como en los indefinidos, un 59’43% a jornada completa y un 40’57% a tiempo parcial.

Para Eduard Gómez, Secretario General Comarcal de UGT-PV, el mercado laboral de la Ribera sigue manteniendo un rumbo firme y estable, un mes fuertemente determinado por la estacionalidad, con la vuelta a la actividad de muchas empresas que cierran en vacaciones y el fin de la temporada alta de verano, en el que el sector del turismo va perdiendo fuelle pero se reactiva el sector de la construcción, de la educación y el inicio de la campaña agrícola.

Pero Gómez quiere recalcar que hay dos puntos negativos a destacar en septiembre, vuelve a ser un mes malo para las personas sin actividad anterior, mayoritariamente jóvenes que tratan de incorporarse al mundo laboral con un incremento del número de parados y sigue habiendo una brecha de género que se mantiene mes a mes: hay más mujeres paradas que hombres. Para ello, es necesario invertir en políticas eficaces de igualdad y políticas activas de empleo más eficaces para combatir el paro de las mujeres y de los jóvenes.

Por ello, UGT reclama:

• Políticas públicas activas de empleo más eficaces, centradas en la empleabilidad y en la reinserción de las personas desempleadas de larga duración.

• Reforzar la protección del contrato de trabajo, adecuando la legislación española a los

compromisos internacionales derivados de la Carta Social Europea, que obligan a garantizar la estabilidad en el empleo.

• Continuar con la senda de mejora salarial y reducción de la jornada laboral, como elementos indispensables para avanzar hacia un mercado laboral justo, inclusivo y sostenible.