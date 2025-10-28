La Mancomunidad de la Ribera alta otorga su primer Guardó Jove a Aarón Medina Candel

La Mancomunidad de la Ribera Alta ha otorgado su Galardón Joven a Aarón Medina Candel en una tarde emotiva en el Auditorio Municipal de Manuel. La presidenta de la Mancomunidad, Paqui Momparler, y el alcalde de Manuel, César Carbonell, han estado presentes al acto. Posteriormente, ha tenido lugar un reconocimiento al voluntariado joven, que dio una lección en el mundo por su solidaridad durante la DANA de octubre de 2024.

El primer Galardón Joven de la Mancomunidad de la Ribera Alta recae sobre Aarón Medina Candel, un vecino de Castelló que, con solo 22 años, fundó su propia empresa con una misión muy concreta: acercar las nuevas tecnologías y los servicios de comunicación de última generación en los municipios de nuestra comarca, especialmente aquellos que sufren carencias de cobertura e infraestructuras.

Después de la entrega del premio a Aarón, el acto ha continuado con un reconocimiento al voluntariado joven que colaboró con la ciudadanía afectada por la DANA. La juventud dio ejemplo a la sociedad y la Mancomunidad ha hecho entrega de una placa conmemorativa, a un representante de cada municipio de la Ribera Alta, en agradecimiento a esta labor.

Paqui Momparler ha explicado la iniciativa: “Nos motivó el hecho que la gente joven tiene mucho para aportar, puede ser un referente muy grande para otros jóvenes, y de hecho hay muchos jóvenes que son un ejemplo y pensábamos que los teníamos olvidados. Entonces, que mejor que crear un Galardón Joven que pueda estimular ese potencial que tiene la gente joven. Estamos convencidos que la juventud tiene mucho que decir y que el futuro son ellas y ellos”.

Aarón Medina Candel, ganador del galardón, ha compartido su alegría: “Cuando me llamaron desde la Mancomunidad, pensaba que era una broma, pero cuando estuve hablando con Paqui ya me lo creía más. Es una cosa que nunca te esperas, pero se agradece mucho este reconocimiento”. Además, ha dejado un consejo para cualquier joven que quiera emprender: “Que tenga mucha paciencia si tiene ganas de lanzarse en el mundo del emprendimiento. Es un mundo muy bonito, pero al mismo tiempo es un mundo complicado. Hay que tener mucha paciencia y mucha perseverancia".

Esta ha sido la primera edición del Galardón Joven de la Mancomunidad de la Ribera Alta, una iniciativa organizada por el Departamento de Juventud de la institución, que quiere poner en valor la importancia del impacto que los jóvenes pueden tener en la sociedad. Los casos de Aaron y el voluntariado joven son dos buenos ejemplos donde inspirarse.