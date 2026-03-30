Investigado un vecino de Algemesí por extorsionar a un hombre de Sanxenxo que consultó una web de citas

La Guardia Civil investiga a un vecino de Algemesí como supuesto autor de un delito de extorsión a un vecino de la localidad pontevedresa de Sanxenxo que consultó una web de contactos en Internet.

En un comunicado, la Benemérita explica que la denuncia fue formulada a finales del año pasado, explicando la víctima que había consultado una página de contactos, sin llegar a contratar servicio alguno.

Sin embargo, este hecho habría propiciado que fuese amenazado con causarle un grave perjuicio personal y patrimonial, recibiendo mensajes de carácter "intimidatorio y condicional, con claro ánimo de lucro", llegando a pagar más de 500 euros para evitarlo.

Las pesquisas realizadas por los agentes lograron identificar al presunto autor de los hechos, resultando "clave" el análisis de los medios de comunicación empleados, así como el seguimiento del método de pago utilizado, lo que permitió su localización en Algemesí.

Una vez localizado, se procedió a su investigación en calidad de presunto autor, instruyéndose las correspondientes diligencias que han sido remitidas al Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción Plaza de guardia de Cambados, donde deberá comparecer el investigado cuando sea citado para ello.