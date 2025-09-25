Un incendio afecta a una empresa de cítricos en Carlet

Los bomberos del Consorcio han intervenido esta noche en un incendio de una empresa de cítricos en Carlet, con afectación a la zona exterior donde había palés y vehículos, y también a parte de la zona interior.

Tras el aviso, se desplazaron a las 22 h. seis dotaciones de bomberos de los parques de Alzira, Torrent, Silla, Xàtiva, sargento, jefe de sector y oficial.

El incendio se ha dado por controlado a las 2 de la madrugada y, por la mañana, se ha hecho los correspondientes relevos, quedando dos dotaciones y un sargento en la zona, que siguen trabajando para acabar de extinguir el incendio.