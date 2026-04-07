El Hospital de la Ribera impulsa la hospitalización a domicilio y supera las 3.500 asistencias en 2025

El Hospital Universitario de La Ribera ha superado las 3.500 asistencias domiciliarias a través de su Unidad de Hospitalización a Domicilio (UHD) durante 2025, frente a las 3.035 registradas en 2024, lo que supone un incremento de más del 15% de la actividad.

Este crecimiento consolida a la unidad de La Ribera como una de las más activas de toda la Comunitat Valenciana y refleja el creciente papel de la hospitalización a domicilio como alternativa asistencial. Este modelo permite ofrecer atención hospitalaria especializada en el entorno del paciente, evitar ingresos innecesarios y mejorar su calidad de vida.

La Unidad de Hospitalización a Domicilio está especializada en la atención de pacientes crónicos que han sufrido una agudización de sus patologías, pacientes que necesitan atención por infecciones o cuidados complejos, así como pacientes en situación paliativa, en su mayoría con enfermedades oncológicas.

El responsable de esta unidad UHD de Alzira, Pablo Lafuente, ha destacado que la hospitalización a domicilio “proporciona un trato más humanizado al paciente, ya que permite realizarle tratamientos y pruebas como en el hospital, pero con los beneficios que para su bienestar general supone estar en su propio domicilio, en un entorno más confortable y próximo”.

Para reforzar la movilidad de los profesionales sanitarios y avanzar hacia la sostenibilidad, el hospital ha implantado 30 cargadores eléctricos en el exterior del recinto hospitalario para la flota de vehículos de este servicio. Esta actuación ha incluido la ampliación del centro de transformación eléctrico, para incrementar la potencia disponible y garantizar el suministro necesario para los puntos de recarga.

Esta actuación se enmarca en la estrategia de sostenibilidad del hospital. En este sentido, el Hospital Universitario de La Ribera ha reducido cerca de un 5,5% sus emisiones de gases de efecto invernadero, pasando de 12.962 toneladas en 2023 a 12.251 en 2024, según la certificación externa de su huella de carbono.