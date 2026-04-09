La Guardia Civil detiene a una mujer por robar en una caseta de Carcaixent

La investigación comenzó con la denuncia de una sustracción de material, herramientas y, sobre todo, cableado de cobre de una caseta situada en el término municipal de Carcaixent.

Los agentes lograron encontrar el local, en Alzira, donde podría haber sido vendido este material. Gracias a las comprobaciones, se pudo determinar que el material encontrado en ese negocio provenía de los efectos sustraídos denunciados por la víctima.

Así se consiguió determinar la identidad de la persona que había realizado la venta, por lo que se procedió a su detención. Se trata de una mujer de 49 años y nacionalidad española a la que se le imputa el delito de robo con fuerza en las cosas.

Las diligencias se trasladaron al juzgado de guardia de Alzira.