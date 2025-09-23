El Gobierno de España subvenciona con cerca de 60 millones de euros la reparación caminos agrícolas, explotaciones y comunidades de regantes en la Ribera Alta

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, subvenciona con 59,7 millones de euros la reparación de caminos agrícolas, comunidades de regantes y explotaciones agrarias en diversos términos municipales de la Ribera Alta, en el marco de las actuaciones urgentes previstas en el Real Decreto-Ley 7/2024 y en el Real Decreto-Ley 1/2025.

De esta forma el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación está actuando en caminos agrícolas por valor de 13,4 millones de euros; en comunidades de regantes por valor de 20,5 millones de euros y en explotaciones agrícolas con una inversión de 25,8 millones de euros.

Así lo ha desglosado esta mañana el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, en una reunión de trabajo desde la Mancomunidad de la Ribera Alta (Alzira) con alcaldes y alcaldesas de los municipios de la comarca afectados por la DANA. “En una comarca donde la agricultura es parte fundamental de su cultura y de su economía, es necesario este gran impulso del Gobierno de España, ahora que comienza la temporada citrícola”, ha destacado España.

A la reunión también han asistido la comisionada para la Reconstrucción tras la DANA, Zulima Pérez; el presidente de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA), Francisco Rodríguez Mulero, y la presidenta de la Mancomunidad de la Ribera Alta, Paqui Momparler.