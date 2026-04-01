La Generalitat elige Sueca para presentar los resultados de un informe sobre el impacto de las inundaciones en los suelos agrarios

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado en Sueca que el estudio del impacto de la dana en los suelos agrícolas realizado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) ratifica la capacidad productiva del suelo agrícola de la Comunitat Valenciana tras las riadas.

Así lo ha señalado tras la presentación de este informe en un acto donde ha estado acompañado por el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, el director del IVIA, Alejandro Tena, y el alcalde de Sueca, Julián Sáez, entre otras autoridades.

Durante su intervención, el jefe del Consell ha subrayado la importancia de este estudio para conocer qué había sucedido exactamente con los campos valencianos ya que las inundaciones de octubre de 2024 afectaron un total de 47.354 hectáreas de superficie agrícola.

En este sentido, ha resaltado la necesidad de aportar rigor frente a las informaciones erróneas y ha asegurado que el estudio del IVIA demuestra que “las tierras afectadas por la dana son tierras de muchísima calidad y son muy fértiles. Son tierras tan buenas que a pesar de la riada vuelven a ser capaces de producir”.

Entre las conclusiones del estudio, el president ha resaltado la capacidad de resistencia del campo valenciano cultivado ante los episodios climáticos extremos frente aquel que está abandonado y ha defendido que “es un motivo más para seguir fomentando la agricultura”, la cual ha considerado como “una seña de identidad”.

Por ello, ha trasladado la apuesta del Consell por defender el sector agrario, “incentivar el relevo generacional y trabajar junto a los agricultores” con el fin de que el campo valenciano tenga un futuro.

En esta línea, ha puesto en valor la inversión de 26,7 millones de euros de la Generalitat para recuperar los campos que sufrieron daños graves tras la dana, de forma que se destinarán ayudas de 6.000 euros por hectárea para cubrir los gastos de replantación.

Por su parte, al alcalde de Sueca, Julián Sáez, ha valorado muy positivamente la elección de la ciudad arrocera para presentar este estudio.