La Fúmiga espera superar los 10.000 asistentes en el concierto que ofrecerá el 22 de julio en Alzira

La Fúmiga será el plato fuerte de las fiestas de San Bernat de Alzira, que este año se celebram del 17 al 23 de julio.

El próximo 22 de julio el grupo la banda alzireña actuará en el Recinto Ferial en un concierto gratuito para el que se espera superar los 10.000 asistentes.

La concejal de fiestas de Alzira, Gemma Alós, ha indicado que llevan un año preparando este concierto, que contará con un despliegue de medios y seguridad, como nunca se había hecho en la ciudad, al esperar la llegada de tantas personas para disfrutar de la música de La Fúmiga en el concierto más especial en su gira de despedida de los escenarios.

Uno de los integrantes de la Fúmiga, Arturo Martínez, ha incidido en que será un concierto diferenciador.

Cerrará la velada tras el concierto de La Fúmiga la Dj Trapella, una de las DJs y productoras catalanas con mayor proyección en la escena musical actual.