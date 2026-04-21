La doble potencia eléctrica en regadío sigue sin aplicarse pese a la normativa

En clave agraria, LA UNIÓ ha alertado de que la doble potencia eléctrica en regadío sigue sin aplicarse en la práctica pese a la normativa existente.

Agricultores y comunidades de regantes denuncian que no pueden adaptar el suministro eléctrico a sus necesidades reales, lo que genera sobrecostes e inseguridad jurídica.

Carles Peris, secretario general de La Unió, lamenta que el sector del regadío de la Comunitat Valenciana sigue sin disponer de un sistema claro, estable y operativo que permita contratar dos potencias eléctricas en función de la temporada, aunque la normativa contempla esta posibilidad.

Ante esta situación, LA UNIÓ insiste en la necesidad de implantar una tarifa eléctrica específica para el regadío.

Los resultados de la encuesta serán trasladados tanto a las administraciones públicas como a las compañías eléctricas, con el objetivo de avanzar hacia un modelo energético más eficiente, sostenible y adaptado a la realidad del regadío valenciano.