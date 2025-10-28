La Diputación reconoce el talento y la fuerza de cuatro mujeres de municipios afectados por la riada en la Ribera

La Diputación de Valencia ha reconocido este lunes el trabajo, el talento y la fuerza de 12 mujeres rurales en la cuarta edición de los premios ‘Hacemos que las Mujeres Cuenten’, una iniciativa del área provincial de Igualdad y FADEMUR. Entre ellas, tres mujeres de la Ribera Baixa: la pescadora de Sollana Carola Felip; la subcampeona mundial de Crossfit Raquel Oliver, natural de Albalat de la Ribera; y la futbolista de Almussafes Laia Alepuz; y una de la Ribera Alta, la emprendedora de Benimuslem Estela Moreno.

El presidente, Vicent Mompó, y la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, han coincidido en destacar “el trabajo silencioso y la implicación personal de mujeres que, con su coraje, mantienen vivos nuestros pueblos, en este caso municipios afectados por la dana”. Ambos han participado en la entrega de los reconocimientos junto a Amparo Martínez, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales.

La vicepresidenta Enguix, responsable de Igualdad, ha abierto el acto celebrado en la Beneficència poniendo en valor “la fuerza vital, emprendedora, inspiradora y valiente de las mujeres protagonistas de estos reconocimientos y del día a día en sus pueblos”. Natàlia Enguix ha señalado que en esta cuarta edición se ha querido premiar el trabajo de mujeres de municipios afectados por la riada, visibilizando “historias de vida que merecen ser contadas y que ejercen un papel fundamental en el desarrollo económico, social y cultural de sus municipios”.

A todas ellas, reconocidas en el proyecto ‘Hacemos que las Mujeres Cuenten’, se ha dirigido el presidente Mompó: “habéis hecho grande vuestro entorno, apostando por vuestros pueblos mientras otras y otros prefieren marcharse, demostrando que desde el ámbito de lo pequeño se puede iniciar el cambio hacia algo más grande”. “Sois el orgullo de vuestras comarcas y el espejo donde mirarse para entender que el futuro también habla en femenino”, ha expresado Mompó, quien ha agradecido a Fademur “el trabajo por una igualdad real que aún está lejos de alcanzarse en sectores como el campo, donde solo el 3,6% de las mujeres son cotitulares de explotaciones agrícolas con sus parejas”.

Referentes y emprendedoras

La vicepresidenta Enguix también se ha dirigido a las grandes protagonistas de la gala antes de conocer una por una sus historias. Y lo ha hecho manteniendo la sorpresa que ha acompañado a las homenajeadas hasta el momento en que han escuchado su nombre. “A pesar de las barreras que seguimos teniendo las mujeres por el simple hecho de serlo, habéis destacado por vuestra implicación social o política; habéis impulsado el tejido asociativo de vuestros territorios, accediendo a cargos de responsabilidad y toma de decisiones que estaban en manos de hombres; y habéis creado empresas, investigado, educado y tenido una trayectoria vital o deportiva de lucha y sacrificio”.

Las palabras de la diputada de Igualdad han servido para introducir el momento álgido de la gala, con la entrega de los reconocimientos. La primera en subir al escenario de la sala Alfons el Magnànim ha sido Carola Felip, la pescadora de Sollana, única mujer en activo que faena en la Albufera, que cumplió el sueño de crear junto a su marido el proyecto Albufera Natural Experience, recorriendo cada día el parque natural y explicando sus tesoros a quien lo visita.

Tras ella han sido reconocidas dos deportistas, también de la Ribera Baixa: la subcampeona del mundo de Crossfit Raquel Oliver, natural de Albalat de la Ribera, y la futbolista de Almussafes Laia Alepuz, a quien su salto al primer equipo del Valencia CF le ha abierto las puertas de la Selección sub-17. En la Ribera Alta, Estela Moreno destaca por la visión innovadora que ha transmitido al negocio familiar en Benimuslem, donde participa activamente en el tejido asociativo y cultural del municipio.

Espíritu de lucha

La presidenta de Fademur, Amparo Martínez, ha agradecido “la ayuda que siempre nos presta la Diputación y que ha permitido consolidar estos reconocimientos”, al tiempo que ha destacado “el espíritu de lucha que acompaña a la mujer y, muy especialmente, a las mujeres rurales, acostumbradas a sobreponerse a los retos y obstáculos de un entorno masculinizado”.

En un acto que ha contado con la asistencia de la vicepresidenta segunda de la Diputación, Reme Mazzolari, los diputados Ricardo Gabaldón, Paco Comes y Paco Teruel, la diputada Empar Folgado, alcaldes y alcaldesas, representantes de las corporaciones locales e integrantes de Fademur, Natàlia Enguix ha concluido que “si algo tenemos muy claro las mujeres es ese espíritu de lucha ante la adversidad, de cuidar a los que sufren y de hacer más habitables nuestros pueblos y ciudades; cualidades todas que han cobrado especial relevancia con una dana que ha puesto de manifiesto nuestra vulnerabilidad y la necesidad de que todas y todos actuemos juntos para recuperar la normalidad y estar mejor preparados ante futuras catástrofes”.