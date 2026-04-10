La Diputación aprueba 14 nuevos proyectos del Pla Obert en la Ribera con una inversión de 2,55 millones de euros

La Diputació de València ha aprobado un nuevo decreto del Pla Obert en el que se da luz verde a 11 proyectos de la Ribera Alta, los cuales suman una inversión total de 2.080.000 euros; y a otros tres proyectos en la Ribera Baixa, con una inversión de 467.000 euros.

En concreto, la institución provincial va a financiar 11 nuevos proyectos en los municipios de Tous, Cotes, Massalavés, Algemesí, Alfarp, Castelló, Benimodo, Sellent y Antella; y otros tres en Corbera, Fortaleny y la Mancomunidad de la Ribera Baixa.

Entre las obras más destacadas aprobadas para la Ribera Alta en el último decreto del Pla Obert, destaca la urbanización de la plaza y la construcción de un nuevo edificio público en el Camí de la Fonteta de Antella, unos trabajos que la Diputación va a financiar con 873.000 euros. También son relevantes la renovación de aceras en la calle Joan Fuster de Algemesí y la ampliación y acondicionamiento del Camino de Resalany en Massalavés.

El Ayuntamiento de Tous ha recibido luz verde para dos de sus proyectos: la rehabilitación de la zona infantil y la mejora de la accesibilidad en el parque San Miguel y los trabajos de mejora en el colegio Santa Bárbara. Asimismo, la localidad de Cotes podrá llevar a cabo la expropiación de una parcela y la adquisición de una solar para ampliar el centro social.

Otros proyectos que financiará la Diputación en esta comarca son la adecuación y mejoras en el Parque del Com de Castelló; la instalación de alumbrado público en Sellent; la adquisición de una carretilla elevadora eléctrica por parte del Ayuntamiento de Alfarp; y mejoras en la red de agua de Benimodo.

En cuanto a la Ribera Baixa, sobresale el proyecto de renovación del asfaltado en avenidas y calles de Corbera. Además en la localidad de Fortaleny se va a acometer una instalación solar fotovoltaica en el colegio San Antonio Abad; mientras que en el edificio de la Mancomunidad de la Ribera Baixa se va a financiar la sustitución de 65 pantallas LED.