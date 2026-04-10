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La Diputación aprueba 14 nuevos proyectos del Pla Obert en la Ribera con una inversión de 2,55 millones de euros

Entre los proyectos aprobados destacan la urbanización de la plaza y un nuevo edificio público en el Camí de la Fonteta de Antella, y la renovación de pavimentos tanto en Algemesí como en Corbera

Luis Méndez

La Ribera |

Visita de Carmen Enguix a unas obras en Antella

La Diputació de València ha aprobado un nuevo decreto del Pla Obert en el que se da luz verde a 11 proyectos de la Ribera Alta, los cuales suman una inversión total de 2.080.000 euros; y a otros tres proyectos en la Ribera Baixa, con una inversión de 467.000 euros.

En concreto, la institución provincial va a financiar 11 nuevos proyectos en los municipios de Tous, Cotes, Massalavés, Algemesí, Alfarp, Castelló, Benimodo, Sellent y Antella; y otros tres en Corbera, Fortaleny y la Mancomunidad de la Ribera Baixa.

Entre las obras más destacadas aprobadas para la Ribera Alta en el último decreto del Pla Obert, destaca la urbanización de la plaza y la construcción de un nuevo edificio público en el Camí de la Fonteta de Antella, unos trabajos que la Diputación va a financiar con 873.000 euros. También son relevantes la renovación de aceras en la calle Joan Fuster de Algemesí y la ampliación y acondicionamiento del Camino de Resalany en Massalavés.

El Ayuntamiento de Tous ha recibido luz verde para dos de sus proyectos: la rehabilitación de la zona infantil y la mejora de la accesibilidad en el parque San Miguel y los trabajos de mejora en el colegio Santa Bárbara. Asimismo, la localidad de Cotes podrá llevar a cabo la expropiación de una parcela y la adquisición de una solar para ampliar el centro social.

Otros proyectos que financiará la Diputación en esta comarca son la adecuación y mejoras en el Parque del Com de Castelló; la instalación de alumbrado público en Sellent; la adquisición de una carretilla elevadora eléctrica por parte del Ayuntamiento de Alfarp; y mejoras en la red de agua de Benimodo.

En cuanto a la Ribera Baixa, sobresale el proyecto de renovación del asfaltado en avenidas y calles de Corbera. Además en la localidad de Fortaleny se va a acometer una instalación solar fotovoltaica en el colegio San Antonio Abad; mientras que en el edificio de la Mancomunidad de la Ribera Baixa se va a financiar la sustitución de 65 pantallas LED.

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