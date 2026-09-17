La Diputación apoyará el proyecto de la Casa Real de Jaume I en Alzira

El presidente de la Diputació, Vicent Mompó, ha mostrado el apoyo de la institución provincial al proyecto de la Casa Real de Alzira, en caso de que el Ayuntamiento pierda la subvención europea de 2,3 millones de euros para esta actuación debido a un cruce de acusaciones y bloqueos administrativos entre el Ayuntamiento de Alzira y la Consellería de Cultura.

Así lo ha manifestado Mompó esta mañana en la visita de la exposición ‘Jaume I: del rei a l’home. L’última victòria’, que alberga el Museu Municipal d’Alzira, y que está compuesta casi en su totalidad por fondos y piezas artísticas pertenecientes a la propia institución provincial.

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, ha indicado que no todo está perdido pues se está a la espera de conocer si Europa permite ampliar los plazos de ejecución al estar en este proyecto iniciados los trabajos, en cuanto a lo que se refiere al tramo de muralla existente. Eso sí, ha incidido el primer edil, se necesitaría contar con el visto bueno de la Generalitat.

La exposición sobre Jaume I, que cuenta con una pieza maestra del pintor valenciano Ignacio Pinazo, se podrá visitar en el MUMA hasta finales de octubre.