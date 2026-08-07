La Diputació valora ayudar a Benicull a reformar los vestuarios del polideportivo para poder reabrirlos

La Diputació de València estudiará las posibles vías de colaboración con el Ayuntamiento de Benicull de Xúquer para acometer la reforma de los vestuarios del polideportivo municipal, unas instalaciones que presentan problemas de accesibilidad y filtraciones y cuyo uso se encuentra actualmente muy limitado.

La vicepresidenta primera de la Diputació y diputada del Área de Cooperación Municipal, Natàlia Enguix, ha mantenido una reunión con la alcaldesa de Benicull de Xúquer, Amparo Giner, en la que la responsable municipal le ha trasladado la necesidad de actuar en unos vestuarios que no pudieron incluirse en las distintas fases de mejora que el consistorio ha ido ejecutando en el complejo deportivo durante los últimos años.

Giner ha explicado que se trata de unas instalaciones antiguas, distribuidas en dos plantas y no adaptadas en materia de accesibilidad, en las que además se han producido filtraciones de agua desde la planta superior. Una situación que ha llevado al Ayuntamiento a restringir su utilización, especialmente ante la celebración durante el verano y las fiestas patronales de distintas competiciones deportivas de fútbol, pádel y frontenis.

La vicepresidenta ha señalado que la institución provincial analizará las posibilidades existentes para dar respuesta a esta necesidad. "Vamos a estudiar la situación y a ver de qué manera podemos ayudar a un municipio pequeño como Benicull de Xúquer ante una actuación que necesita abordar con urgencia", ha manifestado Enguix.

El Ayuntamiento trabajará ahora en la elaboración de una memoria valorada que permita concretar las necesidades de la actuación y el alcance económico de la reforma, documentación que será trasladada a la Diputació para su estudio.

La alcaldesa ha destacado la importancia de poder contar con el apoyo provincial teniendo en cuenta las limitaciones económicas de un municipio de pequeño tamaño. “Hemos acudido a la Diputació para explicar el problema y buscar una solución que nos permita disponer de unos vestuarios accesibles y seguros para nuestros vecinos y para las personas que utilizan las instalaciones deportivas”, ha señalado Giner.

Proyectos del Pla Obert

Durante el encuentro, Enguix y Giner han repasado igualmente el estado de las principales actuaciones que Benicull de Xúquer tiene previstas con cargo al Pla Obert d'Inversions 2024-2027 de la Diputació.

Una de ellas es la creación de un edificio multicultural destinado al tejido asociativo del municipio, con el objetivo de ofrecer a las diferentes asociaciones un espacio estable donde llevar a cabo su actividad. En la actualidad, según ha explicado la alcaldesa, estas entidades utilizan distintos locales municipales pero no disponen de un espacio específicamente destinado a ellas.

La segunda actuación se centra en el entorno de la plaza de la Constitución. El proyecto contempla la adquisición y derribo de una vivienda fuera de ordenación para permitir la apertura y alineación de una calle, además de una intervención en la propia plaza que incluirá mejoras en el pavimento y el alumbrado y la renovación de la zona de juegos.