Detenido un hombre por estafar cerca de 60.000 euros a un anciano de Turís

La Guardia Civil ha detenido al autor de un delito de estafa continuada a un anciano de 89 años de la localidad de Turís. Las estafas se cometieron desde el 2019, y la cantidad ascendería entre 50.000 y 60.000 euros.

La investigación comenzó tras la denuncia presentada por la víctima, un hombre de 89 años, que manifestó que habían realizado múltiples extracciones de dinero en su cuenta bancaria sin su consentimiento. En un primer análisis, se detectaron alrededor de 80 retiradas no autorizadas, por un importe inicial de 27.700 euros. Posteriormente, y tras revisar extractos desde 2019, se constató que el perjuicio económico podría ascender a entre 50.000 y 60.000 euros, según estimaciones de la entidad bancaria.

La víctima manifestó que guardaba su cartilla bancaria en un lugar oculto de su domicilio y que únicamente dos personas tenían acceso a la zona donde se encontraba. Asimismo, indicó que el PIN de la cartilla era conocido por dichas personas.

Resultado de la investigación

La Guardia Civil solicitó a la entidad bancaria las imágenes de seguridad correspondientes a las fechas en las que se detectaron disposiciones recientes. Las grabaciones de dos días concretos de 2025 mostraron a un hombre realizando extracciones con la cartilla del perjudicado. En ambos casos, el individuo accedía y abandonaba la entidad bancaria en un su vehículo particular, cuya matrícula —claramente visible en las imágenes— permitió identificar al titular del vehículo.

Identificación del presunto autor

Mediante una comparativa técnica entre los fotogramas de las cámaras de seguridad y las imágenes obrantes en bases policiales se determinaron coincidencias morfológicas y antropométricas claras que permitieron atribuir la identidad del hombre observado, titular del vehículo utilizado.

Las imágenes mostraban al investigado introduciendo la cartilla del perjudicado en los cajeros automáticos y realizando las disposiciones en los mismos intervalos horarios reflejados en los extractos bancarios.

Detención del investigado

Tras reunir los indicios racionales de criminalidad, la Guardia Civil procedió a la detención de un hombre de 45 de nacionalidad argelina.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Chiva.

Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Requena Plaza número 2.