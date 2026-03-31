Desmantelada en Valencia una organización que robaba cableado de cobre en empresas de transporte

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, en una operación conjunta, han detenido en la localidad de Alfarp a seis hombres, de entre 30 y 50 años, acusados de sustraer cableado de cobre de empresas esenciales del sector transporte mediante el uso de armas de fuego, según han informado ambos cuerpos de seguridad en un comunicado.

Los agentes recuperaron 13 bobinas de cable de cobre de grandes dimensiones y 3.000 péndolas de cobre valoradas en 200.000 euros junto con un camión que también había sido sustraído, cuyo precio oscilaba en torno a 30.000 euros. Además, intervinieron 12.000 euros y dos vehículos utilizados por los presuntos autores de los hechos.

Las investigaciones comenzaron a raíz de diversos robos cometidos en el mes de marzo en la provincia de Valencia. En el periodo comprendido entre los meses de septiembre de 2025 y marzo de 2026 se contabilizaron un total de 25 incidencias en la Red Convencional en explotación de la provincia de Valencia.

En estos 25 hechos se sustrajeron algo más de 4.000 metros de cable, perteneciente principalmente a los sistemas de señalización ferroviaria, lo que derivó en innumerables afectaciones a la circulación de trenes de Cercanías, Larga Distancia, Media Distancia y Mercancías, con miles de usuarios de estos servicios afectados.

Concretamente, fueron cancelados 76 trenes y otros 619 resultaron retrasados en sus circulaciones. Se acumularon más de 12.000 minutos de retraso como consecuencia de las sustracciones de cableado ferroviario.

Las sustracciones afectaron tanto a las Líneas de Red Convencional en explotación, en las que además ADIF también sufrió robos durante las obras de renovación de éstas, como a la de Alta Velocidad Valencia-Alicante, actualmente en fase de construcción entre Valencia y La Encina.

ROBO A PUNTA DE PISTOLA POR 200.000 EUROS

Uno de los robos más determinantes para el desmantelamiento de la organización criminal fue el producido en una de las empresas dedicadas a las obras de instalación para ADIF, donde varios individuos, tras intimidar con una pistola al vigilante de seguridad e inmovilizarlo, sustrajeron cobre y herramientas valoradas en 200.000 euros en un camión previamente robado dos días antes.

Tras ello, los autores abandonaron las instalaciones, con lo que el vigilante contactó con los servicios policiales. Posteriormente, la Policía Judicial de la Guardia Civil de Xàtiva pudo identificar uno de los vehículos utilizados tanto en la sustracción del camión como en el robo del cobre.

De forma paralela, la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Policía Nacional, en el desarrollo de diversas pesquisas, pudo comprobar que, en una parcela rústica, concretamente en el interior de una nave industrial, se encontraba el camión empleado para cometer el robo, coordinándose ambos cuerpos policiales para llevar a cabo una operación conjunta.

Finalmente, el pasado 18 de marzo se estableció un dispositivo policial de vigilancia en una nave industrial de Alfarp, lugar donde los agentes hallaron el camión que condujo a la detención de seis individuos.

A cinco de ellos se les imputa un delito de robo con violencia e intimidación y el sexto detenido se trata del perista, quien había acudido al lugar con 10.000 euros en concepto de primer pago por la mercancía.

Posteriormente, los agentes custodiaron tanto el camión como el cobre sustraído hasta que sus legítimos propietarios pudieron hacerse cargo de los efectos recuperados, que alcanzaban un valor total de 230.000 euros.

Los arrestados, todos ellos con antecedentes policiales, han pasado a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de un delito de robo con violencia e intimidación con arma de fuego, ingresando cinco de ellos en prisión.

Los constantes robos han generado cuantiosas repercusiones económicas al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, estimándose que la valoración económica de los daños ocasionados supera los 150.000 euros.

La intensificación de las medidas de seguridad adoptadas por ADIF en las zonas más afectadas por los robos, así como las labores de investigación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, han propiciado la detención de hasta 22 individuos relacionados con estos robos.