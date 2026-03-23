Desarticulado un punto de venta de drogas en Carcaixent

La Guardia Civil detiene a un hombre como autor de un delito contra la salud pública y desarticula un punto de venta de drogas en Carcaixent.

La investigación se inició después de que los agentes tuvieran conocimiento de que, en una vivienda de Carcaixent, se estaría dedicando supuestamente al menudeo de venta de drogas.

Por ello, por parte del área de investigación, se establecieron vigilancias discretas en las inmediaciones del domicilio, pudiendo observar el flujo constante de personas, las cuales acudían a la vivienda permaneciendo escasos minutos en su interior. Siendo esta praxis habitual en los puntos de venta de droga al menudeo, donde las transacciones se realizan de forma rápida para evitar ser detectadas.

Tras varias semanas de vigilancias y recopilación de información, se pudo confirmar que desde el domicilio se estaban distribuyendo sustancias estupefacientes, en este caso cocaína.

Tras las indagaciones realizadas y con el ánimo de desarticular el punto de venta ante la eventual festividad de fallas, donde se suponía el incremento en la distribución y venta de estupefacientes, se solicitó de la autoridad judicial, la entrada y registro en el domicilio en cuestión, siendo autorizada la misma.

Por ello, el pasado día 13 de marzo del actual, se procedió a realizar la entrada y registro en el domicilio, donde se incautaron dosis de supuesta cocaína preparada para su venta, así como dinero en efectivo y material utilizado para el pesaje y la preparación de las dosis. Las sustancias aprehendidas en el registro fueron:

- 14 dosis de cocaína preparadas para la venta.

- 60 gramos de cogollos de marihuana.

- 445 euros en billetes de diverso valor.

- Báscula de precisión.

- Utensilios preparación de las dosis.

Como resultado de la actuación, se procedió a la detención de un hombre de 63 años, como responsable de un delito contra la salud pública relacionado con el tráfico de drogas. También se procedió a la detención de una mujer que se encontraba en el interior del domicilio en ese momento a la que le figuraba un señalamiento judicial en vigor de búsqueda, detención e ingreso en prisión, los cuales fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.