Las cooperativas CANSO y FRUDECA firman un convenio de cooperación

La Cooperativa Agrícola Nuestra Señora del Oreto (CANSO) de L’Alcúdia y Cofrudeca, Coop.V. (Bèlgida) han firmado un convenio de intercooperación en materia productiva y comercial que estrecha los lazos entre ambas entidades, tras la colaboración que se produjo durante la pasada campaña.

El presidente de CANSO, Cirilo Arnandis, y la presidenta de Cofrudeca, Julia Soler, han firmado en la sede de la cooperativa alcudiana el documento marco que regula los ámbitos en los que se establecerá la colaboración esta campaña, que son similares a los de la anterior. De esta forma, se producirá un trasvase entre ambas entidades, de tal manera que CANSO confeccionará la producción no ecológica de Cofrudeca (fruta de verano, cítricos y caqui), mientras que sus departamentos comerciales y técnicos compartirán conocimientos y experiencia para mejorar la puesta en el mercado de sus respectivas producciones.

Las dos cooperativas explorarán, además, otras fórmulas de colaboración de interés mutuo. El acuerdo firmado no supone, en ningún caso, la pérdida de la denominación o identidad propia de ninguna de las dos entidades.

Para el presidente de CANSO, Cirilo Arnandis, “la firma de acuerdos de estas características nos permite continuar creciendo de manera sostenida, mejorando nuestra posición en los mercados. La colaboración con otras entidades, como es el caso de Cofrudeca, nos ayuda además en la búsqueda de soluciones a los problemas comunes que compartimos”.

Por su parte, la presidenta de Cofrudeca, Julia Soler, valoró positivamente el resultado de la colaboración establecida en la pasada campaña, “que reportó beneficios para nuestras dos cooperativas tanto desde la perspectiva productiva como desde el ámbito comercial”. También incidió en la importancia de buscar “alianzas sólidas y estables, que nos permitan afrontar con garantías los retos de presente y futuro y que nos ayuden a optimizar nuestra actividad para ofrecer la mayor rentabilidad posible a nuestros socios y socias”.

La firma de este acuerdo supone un nuevo punto de encuentro y colaboración entre ambas cooperativas, que forman parte de Anecoop, cooperativa de segundo grado y primera empresa hortofrutícola del Mediterráneo.