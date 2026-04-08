Las comunidades educativas públicas de Sueca critican el desvío de partidas a fiestas

Las comunidades educativas de los centros públicos Carrasquer , Cervantes, Joan Fuster y del centro de educación especial Miquel Burguera de Sueca, han manifestado su malestar ante la decisión adoptada por el pleno municipal de destinar 30.000 euros, procedentes de una modificación de crédito vinculada a ayudas de transporte escolar, a la Junta Local Fallera.

Algunas familias y profesorado consideran incomprensible que unos recursos que nacen con una clara vocación educativa no hayan sido revertidos en los centros públicos del municipio, que acumulan necesidades urgentes en infraestructuras, materiales y condiciones educativas.

Desde las comunidades educativas de estos cuatro centros en Sueca inciden en que respetan plenamente las tradiciones y entidades culturales locales. Sin embargo, consideran que estas no pueden situarse por encima de las necesidades básicas de los centros educativos ni del derecho del alumnado a una educación de calidad.

Por todo esto, reclaman en el Ayuntamiento de Sueca que reconsidere esta decisión y que escuche activamente las demandas de los centros educativos públicos antes de definir sus prioridades presupuestarias.

Desde el equipo de gobierno, Pilar Moncho, asegura que ha sido algo puntual pero que no ha cambiado nada y que el apoyo a la educación pública permanece intacto.