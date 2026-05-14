Infraestructuras

Comienzan las obras del puente sobre el Magro en Llombai

El proyecto lo financia el Ministerio de Agricultura con 1.557.000 euros

Virginia Delgado

La Ribera |

Puente sobre el río Magro en Llombai

Esta semana han empezado las obras de demolición y construcción del puente del río Magro a su paso por Llombai.

Serán sufragadas íntegramente por el Ministerio de Agricultura y permitirán ampliar considerablemente el caudal de agua en caso de fuertes avenidas.

Ramón Gómez, alcalde de LLombai, ha destacado la importancia de contar con esta infraestructura para el sector agrícola y ganadero, y espera que en octubre pueda estar operativo. Un puente que ganará en longitud al aumentar con estas obras el ancho del cauce del río Magro.

Esa actuación, que ejecutará la empresa TECOPSA, supone una inversión por parte del Ministerio de Agricultura de 1.577.000 euros.

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