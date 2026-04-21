CC.OO exige una vivienda digna, mejoras salariales e inversión en prevención

CC. OO reclama en Alzira vivienda digna, mejora de los salarios y más inversión en prevención de riesgos con motivo de la celebración del 28 de abril, el Día de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, y el Primero de Mayo.

Así se ha traslado en la asamblea de delegados y delegadas del sindicato celebrada este lunes en Alzira.

El secretario general de CCOO la Ribera- la Safor, Andrés Bermejo, ha destacado que la conmemoración se estos dos días coinciden con el inicio de la regularización de personas inmigrantes. Un proceso en el que CCOO va a colaborar desde sus sedes de Alzira y Gandía, porque, ha dicho, tanto los sindicatos como el empresariado están de acuerdo en que estas personas trabajadoras puedan trabajar legalmente.

Bermejo ha apuntado a la vivienda como el problema más importante que tiene actualmente la sociedad valenciana, con unos precios excesivos.

Por otro lado, CC.OO ha resaltado que la salud laboral no debe tratarse como un asunto secundario ni como un coste laboral, porque invertir en prevención es proteger vidas.

CC.OO ha puesto como lema del 28 de abril, Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo, ‘Trabajar sí, enfermar no', para recordad que las enfermedades profesionales que no se reconocen (estrés, sobrecarga, cáncer laboral) son patologías que se esconden como comunes para ahorrar costes.