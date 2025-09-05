Carlet reabre el puente destruido por la dana

El Ayuntamiento de Carlet junto con la Diputación de València realizará esta tarde a las 18.30 h. el acto de apertura del reconstruido puente del río Magro, asolado por la DANA del pasado 29 de octubre.

Además, durante el acto se realizará un reconocimiento a las instituciones, fuerzas y cuerpos de seguridad y voluntariado que han trabajado en la reconstrucción de la ciudad después de la DANA.

El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, asistitrá a este acto acompañado por la vicepresidenta segunda y diputada de Carreteras, Reme Mazzolari, y la diputada provincial y alcaldesa del municipio, Laura Sáez, dando paso a la reapertura al tráfico sobre el puente.

El presidente será recibido en el ayuntamiento donde firmará en el libro de honor y posteriormente se dirigirán todos juntos al puente.