Carlet contará con una aula UECO el próximo curso

Con las reivindicaciones educativas y la huelga indefinida como telón de fondo, llega una buena noticia a la comarca. Y es que la Conselleria creará en Carlet un aula UECO el próximo curso escolar en el Colegio San Bernat.

Las aulas UECO, unidades específicas en Centro Ordinarios, están destinadas a ofrecer una atención especializada al alumnado con necesidades educativas especiales, favoreciendo así su inclusión y participación en la vida escolar del centro.

El concejal de Carlet, Daniel Caballero, ha insistido en que contar con este servicio era una reivindicación de muchas familias del municipio.

El aula contará con un máximo de 8 alumnos y con un equipo formado por tres profesionales especializados: uno/a maestro/a de pedagogía terapéutica, uno/a maestro/a de audición y lenguaje y uno/a educador/a de educación especial. Además, dispondrá de recursos materiales específicos y dotación tecnológica adaptada a las necesidades del alumnado.

El alumnado estará en esta aula, al menos, el 50% del tiempo lectivo, combinándolo con su participación en el aula ordinaria de referencia para continuar fomentando la convivencia, la inclusión y el desarrollo.