Bromera refuerza el equipo editorial valenciano con la incorporación de Susanna Lliberós como editora

Edicions Bromera ha incorporado a Susanna Lliberós como editora para reforzar la línea en clave valenciana. Lliberós liderará esta área junto con el editor Marc Senabre, en coordinación con Iván Barreto, director editorial del grupo.

Con este paso, "Bromera culmina el proceso de consolidación de un equipo editorial potente con el reto de mantener la producción arraigada al territorio y, a la vez, abrir nuevas vías de internacionalización y presencia al resto del Estado", ha explicado la editorial en un comunicado.

"Su experiencia en comunicación y el conocimiento del tejido cultural valenciano la convierten en una excelente portavoz de los valores de la casa y en una editora idónea para acompañar nuevas voces y cuidar los autores del catálogo", han añadido.

Susanna Lliberós es periodista y poeta, licenciada en Periodismo por la UAB, con una trayectoria destacada en radio y televisión y una obra poética reconocida.

Integrada en el Grupo Planeta desde el año 2023, en su 40 aniversario, Bromera celebra más de 5.000 títulos publicados y una proyección internacional en crecimiento, con una campaña hasta abril de 2026 bajo el lema 'Amb cada pàgina, un nou horitzó'.