Bomberos rescatan a cuatro gatos y un hámster en el incendio de una vivienda en Alzira

Bomberos del Consorcio Provincial de Valencia han rescatado este viernes a cuatro gatos y un hámster por el incendio de una vivienda en Alzira, en el que no se han registrado daños personales.

El fuego se ha declarado sobre las 10.33 horas en un piso de la calle Josep Maria Llopico y hasta el lugar se han desplazado cuatro dotaciones de bomberos de Alzira y Cullera, un sargento de Alzira y apoyo de una dotación del Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA).

De esta forma, y aunque no ha habido daños personales, los bomberos sí han rescatado de la vivienda, inundada por humo, a cuatro gatos y un hámster, según ha detallado el Consorcio Provincial.