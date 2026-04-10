sucesos

Bomberos rescatan a cuatro gatos y un hámster en el incendio de una vivienda en Alzira

El fuego se ha declarado en un piso de la calle Josep Maria Llopico y hasta el lugar se han desplazado cuatro dotaciones de bomberos de Alzira y Cullera

Luis Méndez

La Ribera |

Un bombero con uno de los gatos rescatados en Alzira
Un bombero con uno de los gatos rescatados en Alzira | CPBV

Bomberos del Consorcio Provincial de Valencia han rescatado este viernes a cuatro gatos y un hámster por el incendio de una vivienda en Alzira, en el que no se han registrado daños personales.

El fuego se ha declarado sobre las 10.33 horas en un piso de la calle Josep Maria Llopico y hasta el lugar se han desplazado cuatro dotaciones de bomberos de Alzira y Cullera, un sargento de Alzira y apoyo de una dotación del Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA).

De esta forma, y aunque no ha habido daños personales, los bomberos sí han rescatado de la vivienda, inundada por humo, a cuatro gatos y un hámster, según ha detallado el Consorcio Provincial.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer