Benifaió moderniza el riego en el término municipal

En Benifaió, el próximo 18 de mayo comenzarán las obras del riego por goteo que va a ejecutar la Conselleria de Agricultura. Una actuación que ronda los cinco millones de euros.

La alcaldesa de Benifaió Marta Ortiz, la policía local, técnicos municipales representantes de la Conselleria de Agricultura y de la empresa adjudicataria se han reunido en Benifaió para coordinar el inicio de los trabajos. Se modernizará el regadío, concretamente, del Sector 35 de la Acequia Real, que principalmente abarca Benifaió.

La instalación del riego por goteo, que tiene una inversión de 4.822.000 euros, se iniciará por la zona conocida como Hort de l’Alemany y su plazo de ejecución es de 14 meses.

La alcaldesa, Marta Ortiz, ha destacado que estas obras “han sido fruto del trabajo y empeño de todos y ya son una realidad.