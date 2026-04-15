Benifaió cierra el paso inferior de la avenida Reyes Católicos para solucionar los problemas de inundaciones

El paso inferior de la transitada Avenida Reyes Católicos de Benifaió quedará cortado al tráfico por obras.

La Diputación de Valencia ejecutará unos trabajos necesarios y reivindicados por el equipo de gobierno, tras los efectos de la DANA y las inundaciones que se producen en este punto del municipio. Las obras tendrán lugar del 20 de abril al 19 de junio.

Concretamente, se van a efectuar reparaciones y se va a implantar un nuevo sistema de drenaje que supone la instalación de un sistema de bombeo para facilitar la evacuación de las aguas que se acumulan en los períodos de lluvias fuertes.

La alcaldesa de Benifaió, Marta Ortiz, ha declarado que “estas decisiones siempre causan molestias, pero los vecinos de Benifaió saben lo importante que son estas obras para el municipio. Ortiz ha matizado que, con estas obras, junto a las obras del Ministerio en el drenaje sobre las vías del tren, actualmente en fase de licitación, Benifaió será un pueblo más protegido frente a inundaciones”.

La Diputación está realizando una campaña informativa del corte y de las vías alternativas para facilitar el acceso al municipio, así como información detallada a las empresas de los polígonos que acceden desde esta vía.

Personal técnico del Ayuntamiento de Benifaió y del departamento de Servicios de Conservación y Explotación del Área de Carreteras de la Diputación de Valencia ya han coordinado la ejecución de las obras.