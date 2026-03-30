Un bebé rescatado en un incendio en Algemesí

Bomberos del Consorcio Provincial de Valencia han actuado a la extinción de un incendio declarado en una vivienda de Algemesí y han rescatado un bebé de la casa de al lado.

Los hechos ocurrían en la tarde de este sábado en la avenida de Carlet de Algemesí, donde se registraba un incendio en un bajo.

Hasta el lugar acudían dos dotaciones de bomberos y sargento de Alzira.

Durante las tareas de extinción, recibieron la petición de ayuda de la vecina de la casa del lado, que alertaba de que había entrado humo en su casa y había un bebé en el interior.

Los bomberos accedían a esta segunda vivienda, donde localizaron y rescataron a este bebé.

Tanto la mujer como el pequeño tuvieron que recibir atención sanitaria.