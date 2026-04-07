El Ayuntamiento de Cullera licitará obras por más de 34 millones de euros

El Ayuntamiento de Cullera licitará y contratará más de 34 millones de euros en obras públicas en el próximo año.

Un plan ambicioso financiado a través de fondos propios, autonómicos, estatales y europeos que transformará la ciudad, dará paso a nuevas instalaciones y mejorará y reforzará infraestructuras públicas.

Más concretamente se trata de proyectos dentro del Pla Edificant por valor de 5.2 millones de euros en los CEIPs San Agustín, Doctor Alemany y la Escolaica, y el IES Llopis Marí; casi 3 millones de euros procedentes de la Diputación de València para la reforma de la calle València, distintas calles del centro y la instalación de toldos de sombra en los colegios; cerca de 1 millón de euros a través de los fondos europeos Next Generation; distintas ayudas del Gobierno de España en obras DANA por valor de más de 9 millones de euros para caminos rurales, obra hidráulica, edificios e instalaciones municipales o parques infantiles, entre otros; 9.5 millones de euros para la reforma del paseo marítimo a través de los fondos europeos FEDER en la convocatoria EDIL DANA; y otros proyectos con una inversión alrededor de los 6 millones de euros como la construcción de un recinto ferial, el nuevo edificio de halterofilia, la reforma del puente de la Bega, o la nueva biblioteca.

El alcalde, Jordi Mayor, ha hecho un llamamiento al empresariado para que estén atentos a la plataforma de contratación en los próximos meses