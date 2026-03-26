El ayuntamiento de Benifaió acerca las artes escénicas en valenciano a más de 1.500 alumnos a través de la Campaña “Anem al teatre”

El Ayuntamiento de Benifaió, a través de las concejalías de educación y cultura, ha puesto en marcha un año más la Campaña “Anem al teatre” de la Diputación de Valencia, promocionando así las artes escénicas en valenciano entre los alumnos de los centros escolares. Una campaña que llega ya a su 27 edición y como novedad este año se incluirán como espectadores a los pequeños que estén inscritos en las escuelas infantiles del municipio.

La campaña tendrá una duración de marzo a mayo. Unos días intensos dónde el teatro será el protagonista, adaptado eso sí a las edades de los más de 1.500 alumnos de ciclos educativos desde infantil hasta 2n de Bachillerato que pasarán durante los días de campaña por el centro Cultural Enric Valor de Benifaió.

Obras como “Manual per a ociossos”, “El Diari d’Anna Frank”, “Violeta, una gateta inquieta”, “La zebra Camil.la” o “Iaios” forman parte de la programación teatral adaptada a los cursos participantes.

“Los objetivos de esta iniciativa son facilitar el acceso a la población infantil y juvenil de un teatro de calidad y sensibilizar a la población escolar en la actividad teatral contribuyendo a fidelizar nuevos espectadores” ha señalado la edil de educación y cultura Sarai Gonzalvo.

La campaña se prevé sea de nuevo un éxito tanto en la promoción del teatro en valenciano para difundir la lengua y la cultura local como potenciando la actividad teatral.