El Ayuntamiento de Alzira se adhiere a la Declaración sobre la gestión de los grandes incendios forestales en España

El Ayuntamiento de Alzira se ha adherido a la Declaración sobre la gestión de los grandes incendios forestales en España, una iniciativa impulsada por la Fundación Pau Costa, que busca impulsar una transformación del paisaje que lo haga más diverso, vivo y resiliente ante el creciente riesgo de incendios forestales.

Durante el acto de presentación del manifiesto, el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, advirtió que los fenómenos climáticos extremos, como los incendios del pasado verano, las fuertes lluvias provocadas por un exhuracán caribeño o la DANA de hace menos de un año, demuestran que las poblaciones son cada vez «más vulnerables». “Las administraciones debemos actuar de forma coordinada y aprovechar que proteger nuestros pueblos y ecosistemas genera consenso, incluso entre quienes piensan diferente. Nos va la piel en ello”, señaló.

El texto de la declaración, presentado también por uno de sus impulsores, el ingeniero forestal Ferran Dalmau, natural de Carcaixent, defiende que los incendios actuales no pueden combatirse con respuestas simples. “La única forma de prepararnos para lo que viene es trabajar conjuntamente, y esto es ahora más necesario que nunca”, recalcó.

Domínguez también destacó los pasos dados por el Ayuntamiento en esta línea, recordando que Alzira ha sido uno de los primeros municipios en ejecutar de forma subsidiaria las fajas perimetrales de autoprotección en urbanizaciones como el Racó y el Respirall. Además, señaló que se están adecuando las pistas forestales para facilitar la labor de los equipos de extinción, aunque insistió en que “la planificación debe ser integral y no en forma de mosaico”, dada la diversidad de titularidades de los terrenos: públicos, privados y de la Generalitat.

Asimismo, el alcalde reclamó mayor financiación europea y estatal para afrontar una emergencia climática cada vez más evidente. “No se trata solo de ejecutar actuaciones, sino de tener recursos también para mantenerlas en el tiempo”, subrayó.