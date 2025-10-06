El Ayuntamiento de Algemesí recibe un Premio FVMP 2025 a la Innovación en la Comunicación Local

El Ayuntamiento de Algemesí ha sido galardonado con el Premio FVMP 2025 a la Innovación en la Comunicación Local en la categoría “Formatos Multiplataforma con Impacto Social”. Este reconocimiento, en la primera edición del certamen, sitúa a la ciudad como referente autonómico en la manera de comunicarse con la ciudadanía y de garantizar el acceso a una información clara, cercana y de calidad.

El proyecto presentado, titulado “Del paper a la pantalla”, sintetiza todos los canales que el Ayuntamiento utiliza para acercarse a los vecinos y vecinas y ofrecerles una información puntual y accesible. La estrategia combina herramientas digitales con canales tradicionales y ha alcanzado cifras de gran impacto, especialmente relevantes en un municipio de 28.000 habitantes.

Redes sociales y canales digitales

El canal de WhatsApp, creado hace apenas 15 meses, cuenta ya con más de 12.400 suscriptores; Instagram supera los 15.200 seguidores y ha acumulado cerca de 3,5 millones de visualizaciones en los últimos 90 días; Facebook suma más de 14.000 seguidores y X (Twitter) alcanza casi 4.500. En total, casi 45.000 usuarios entre todas las plataformas que hacen llegar la información municipal a los vecinos y vecinas. Los reels de Instagram y los mensajes de WhatsApp se han consolidado como formatos de alto impacto, con un mínimo de 10.000 reproducciones por reel y un elevado número de reenvíos, lo que multiplica la difusión y fomenta la participación ciudadana. La homogeneidad visual y el uso de portadas con titular han permitido reforzar la cohesión de marca y facilitar el acceso inmediato a la información.

Comunicación tradicional y proximidad

La estrategia digital se completa con Berca. Butlletí d’Informació Municipal, una publicación mensual con una tirada de 11.500 ejemplares, y con Berca TV, la televisión local con mayor trayectoria de la Comunidad Valenciana, que ofrece una programación variada y de proximidad. Además, el Ayuntamiento envía cartas personalizadas al vecindario para informar de manera detallada sobre obras o cambios que afectan directamente a cada calle, creando así un vínculo de confianza y transparencia con la ciudadanía.

Notas de prensa y difusión en medios

Las notas de prensa municipales se remiten periódicamente a unos 50 medios locales y regionales. La redacción bilingüe y la regularidad en el envío han garantizado que, de media, una decena de medios publique cada comunicado, asegurando una difusión constante de los proyectos municipales.

Sobre los Premios FVMP

Los Premios FVMP a la Innovación en la Comunicación Local tienen como objetivo identificar y visibilizar los mejores proyectos de comunicación institucional llevados a cabo por entidades locales. Se valoran especialmente aquellas iniciativas que aporten valor público, destaquen por su innovación tecnológica y demuestren eficiencia con recursos limitados, estableciendo una conexión real con la ciudadanía. Cada categoría cuenta con una dotación económica de 3.000 euros.

Según ha destacado el alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, «este premio reconoce el esfuerzo y la constancia del Ayuntamiento por establecer una comunicación cercana, moderna y efectiva con toda la ciudadanía. Nuestro compromiso es seguir innovando y mejorando para garantizar que cada vecino y vecina de Algemesí tenga acceso fácil e inmediato a la información municipal».