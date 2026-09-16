Arranca el proyecto MAGRE para recuperar el río Magro y el bajo Júcar tras la DANA

Arranca oficialmente el Proyecto MAGRE, una iniciativa clave para la recuperación integral y resiliente del río Magre y el bajo Júcar tras los devastadores efectos de la DANA.

Tras una reunión organizativa y visitas de campo, el consorcio impulsor —formado por el Consorci de la Ribera, la Fundación Limne, la UPV y la Fundación Universitaria Balmes— han coordinado el calendario de actuaciones que se ejecutarán hasta julio de 2028.

Pilar Pérez, técnico del Consorcio de La Ribera, ha insistido en la importancia de este proyecto al contar con la colaboración de la Universidad, puesto que se realizará una restauración de los ríos con una base científica para disminuir el riesgo ante futuras inundaciones.

El objetivo principal del Proyecto MAGRE es impulsar la recuperación integral de la cuenca del río Magre y el bajo Xúquer, fortaleciendo la resiliencia y la capacidad de adaptación del territorio ante acontecimientos extremos. Para lo cual se trabajará en tres ejes fundamentales: la restauración científica de los ecosistemas fluviales, la creación y capacitación de ocupación verde con perspectiva de género y el establecimiento de un modelo de gobernanza participativa.

Cuenta con un presupuesto total de 999.895,05 €, de los cuales 949.900,30 € corresponden a la subvención concedida.

El Proyecto MAGRE tiene una duración de 24 meses, con inicio en julio de 2026 y finalización prevista en julio de 2028.

Actuará en 18 municipios de la Ribera:

Cuenca del Magro (11 municipios): Turís, Montroi, Montserrat, Real, Llombai, Alfarb, Catadau, Carlet, l'Alcúdia, Guadassuar y Algemesí.

Cuenca del bajo Xúquer (7 municipios): Alzira, Polinyà de Xúquer, Albalat de la Ribera, Sueca, Riola, Fortaleny y Cullera.

Con esta iniciativa, las entidades socias reafirman su compromiso con la recuperación ambiental, la prevención del riesgo de inundación y la generación de oportunidades laborales verdes en los municipios afectados por la DANA.

El presidente del Consorci de la Ribera, Toni Barea, ha destacado que el Proyecto MAGRE es un paso decisivo para la recuperación de la Ribera después de la DANA, puesto que une la prevención del riesgo de inundación, la restauración del Magre y el bajo Xúquer con soluciones naturales y la creación de ocupación verde.