Alzira acoge este domingo la 41 edición de la Trobada de centros en valenciano de la Ribera

Alzira acoge este domingo, 19 de abril, la 41 edición de la Trobada de Centres en Valencià de La Ribera. Un evento con el que se quiere dar relevancia a la importancia del uso del valenciano en la enseñanza, y que en este año contará con la participación de 110 comunidades educativas, lo que supone el 80% de todos los centros de La Ribera.

Al acto de presentación de la Trobada han asistido el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, el edil de cultura Israel Pérez, la concejal de educación Virtuts Piera y el presidente de la Coordinadora de Centres en valencià de la Ribera, Joan Cortés.

Este último, ha incidido en que la consulta sobre la lengua realizada por el gobierno de la Generalitat el pasado curso ha servido para dejar patente que el actual modelo funciona, es de calidad y por ello recibió el respaldo de la mayor parte de la ciudadanía en la comarca.

Con el lema “Tenim Història, som futur”, la Trobada vuelve a la ciudad de Alzira este domingo, desde que lo hizo por última vez en 1995, y lo hace dando una importancia especial con la celebración de l’Any Jaume I.

La avenida Santos Patronos de Alzira albergará los stands de los centros participantes en la Trobada para la que se han organizado más de 160 talleres, así como exposiciones, animaciones de calle y un concierto de cierre de la mano de Ramonets.

El cartel de este año de la Trobada ha sido creado por la artista alzireña, Mai Hidalgo.