L'Alcudia y Guadassuar consiguen frenar los robos en las zonas rurales

Los controles policiales han conseguido frenar la oleada de robos entre Guadassuar y l’Alcúdia. Las medidas para frenar los robos en las 180 viviendas de las partidas Olivarons, Florentina y la Garrofera comienzan a surtir efecto.

Tras un repunte a principios de septiembre por las fiestas locales, los asaltos a chalés han disminuido de forma paulatina y se conoce el modus operandi de los ladrones. según ha confirmado el alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom.

Ambos ayuntamientos se han comprometido a avanzar en la instalación e cámaras de videovigilancia en la zona.

Hasta el momento, la Guardia Civil de Carlet y las policías locales han realizado 40 controles y 10 identificaciones perimetrales. La próxima reunión para conocer los avances en las investigaciones será el 4 de noviembre en l’Alcudia.