Acuerdo conseguido para el ERE de Ford que afecta el 20% de la plantilla

Tras un mes de negociaciones, Ford ha cerrado este martes un acuerdo con UGT para el ERE planteado por la multinacional que afectará a 1144 trabajadores, cerca del 20% de su plantilla actual.

El expediente contiene planes de prejubilaciones desde los 53 años y un programa de salidas incentivadas en el que la empresa ha elevado las cuantías de las indemnizaciones propuestas. Así, se darán hasta 40 mil euros brutos para los empleados con hasta 54 años en aquellas salidas que se produzcan antes del 30 de junio, mientras que la cuantía será de 20.000 euros si son anteriores al 30 de septiembre.

Desde UGT, sindicato que ha firmado el acuerdo, su portavoz, José Luis Parra, espera que con estas condiciones el ERE se resuelva con un "100% de voluntariedades".

Por su parte, Daniel Portillo, de STM, aunque considera que no es un mal acuerdo, no lo han firmado, porque dice, "no da prioridad a las personas por antigüedad y no queda escrita en el documento la voluntariedad.

El acuerdo para este ERE llega en el mismo mes en que la factoría de Almussafes deja de fabricar los modelos S-Max y Galaxy porque la multinacional está acelerando su estrategia hacia la electrificación total de sus vehículos. Solo fabricará, por el momento, el KUGA hasta la llegada de los modelos eléctricos.