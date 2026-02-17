Tiempos convulsos para nuestro caqui

La Unió Llauradora valora la campaña del caqui 2025/2026, ya a punto de finalizar, como bastante irregular y sin cumplir las expectativas previstas tras la del desastre de la dana. El balance se ve marcado por la incidencia de plagas como el cotonet y la mosca blanca en el campo que ha conllevado un elevado volumen de destríos y unos altos costes de producción.

“Las expectativas iniciales no se han cumplido finalmente, con una cosecha inferior respecto a las primeras previsiones ante la reducción de los calibres y el menor aprovechamiento comercial, y con una fuerte afección de las plagas. Necesitamos herramientas para combatir las plagas en el caqui, pues cada vez disponemos de menos materias activas. Si no logramos controlarlas, el futuro no es demasiado halagüeño”, asegura el responsable del sector del caqui de LA UNIÓ, Ximo Madramany.

Más de 80 productores en las III Jornadas del Caqui de LA UNIÓ

Precisamente, LA UNIÓ ha celebrado hoy sus III Jornadas del Caqui en Benimodo, con más de 80 productores que han conocido los principales problemas del sector como el de la gestión de las plagas con dos ponencias sobre el desarrollo de estrategias de gestión integrada de moscas blancas, por parte de Mariana Albertazzi (IVIA) y otra de César Monzó acerca de los nuevos retos para la gestión de los cotonets en el caqui.

Otra de las ponencias ha sido la de Mateu Chilet, de la empresa Genesis Fresh, que ha presentado la nueva variedad de caqui protegida Ribera Sun. Ximo Madramany señala que “es importante conocer el comportamiento agronómico de estas nuevas variedades, aunque es pronto todavía para saber cómo se desarrollarán en el mercado”.

La directora general de producción agrícola y ganadera de la Conselleria de Agricultura, Mª Àngels Ramón-Llin; la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Benimodo, Mª José Martínez y el secretario general de LA UNIÓ, Carles Peris, han sido los encargados de inaugurar esta jornada que está financiada por la Diputació de València, la colaboración de l’Ajuntament de Benimodo, -el IVIA y Genesis Fresh.