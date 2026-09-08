La Tarumba de Alzira abre matrícula para su escuela jóven y talleres para adultos

La Tarumba dedica el mes de septiembre a matricular a todos los que tengan interés en formarse teatralmente, tanto jóvenes como adultos, para empezar las clases en octubre.

Otro curso más (con el que sumará once), en la Escola de Teatre Tarumba Jove podrán inscribirse quienes tengan entre 11 y 17 años. Solo tendrán que abonar 30 € para todo el año, ya que está patrocinada por las Concejalías de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Alzira. Deberán ponerse en contacto con su director a través del correo joseantonio@tarumba.com. La Escola consta de dos grupos: el de Iniciación, que desarrolla sus actividades los martes de 17.30 a 19.30 h y el de Profundización (jueves, de 17.30 a 19.30 h). Las clases se desarrollan en las dependencias del IES Jose María Parra, que colabora con la Escola desde su fundación.

Quienes tengan más de 17 años pueden matricularse en los Talleres de Adultos, que se desarrollarán en el Gran Teatro y en la Casa de la Cultura los martes y miércoles, gracias a la participación en la organización de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alzira. La demanda ha sido muy elevada durante estos años atrás, por lo que se ha cerrado pronto la matrícula. Los interesados en entrar en los talleres deberán enviar un correo a talleresadultostarumba@gmail.com.

La Asociación Cultural La Tarumba pretende con esta faceta pedagógica transmitir las enseñanzas recibidas y la experiencia acumulada en el mundo de la escena a lo largo de todos estos años. El alumnado que acude a los talleres y a la Escola procede de diferentes localidades de la comarca. La Tarumba da respuesta así a los intereses e ilusiones de jóvenes y adultos de la Ribera atraídos por la práctica escénica.

La demanda de formación actoral ha ido creciendo debido a que la práctica teatral ofrece muchas posibilidades y es, a la vez, muy motivadora. Constituye una herramienta extraordinaria de socialización y de desarrollo personal, artístico y cívico. Pero hacer teatro es a la vez un juego y divertimento continuo.

Su director es José Antonio Martínez.