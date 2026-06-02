Sueca apuesta por la coordinación y la prevención presentando su primer Plan Local de Seguridad

El municipio de Sueca cuenta por primera vez en su historia con un Plan Local de Seguridad, un documento de gran valor que tiene como objetivo principal establecer una respuesta más eficaz ante los riesgos, las amenazas y las problemáticas que afecten al municipio, mediante la colaboración entre la Policía Local, la Guardia Civil y el resto de servicios públicos implicados. Esta herramienta parte de un diagnóstico de la realidad municipal y permite ordenar las actuaciones policiales desde una perspectiva preventiva, operativa y reactiva, con el fin de incrementar la seguridad ciudadana y favorecer espacios públicos más seguros.

“La finalidad es dotar al municipio de un marco estable de trabajo que permita anticiparse a los problemas, distribuir de una manera más óptima los recursos disponibles y mejorar la respuesta ante cualquier incidencia de seguridad. Esto implica pasar de un modelo basado únicamente en la intervención puntual a un sistema más completo, fundamentado en la planificación, el análisis de riesgos, la presencia preventiva y la coordinación entre cuerpos”, ha señalado la concejal de Seguridad Ciudadana, Noelia Benedito.

El nuevo documento permitirá trabajar con una visión más preventiva, organizada y eficaz, identificando las zonas, momentos y problemáticas de mayor interés policial, como la seguridad ciudadana, zonas rurales, espacios públicos, ocio nocturno, centros educativos, violencia de género, seguridad vial, mercados, actos festivos y grandes concentraciones de personas. “Con este Plan, Sueca avanza hacia un modelo de seguridad más moderno, coordinado y eficaz, basado en la planificación, el análisis de riesgos, la presencia preventiva y la colaboración entre instituciones. Un paso histórico para una Sueca más segura, más coordinada y más preparada”, ha remarcado Benedito.

Reunión de la Junta Local de Seguridad

El primer Plan Local de Seguridad ha sido presentado oficialmente en el marco de la Junta Local de Seguridad, órgano de coordinación que se convoca anualmente ante la llegada del verano, y que ha contado con la presencia del alcalde, Julián Sáez; el subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez; la primera teniente de alcalde, Pilar Moncho; la concejal de Seguridad Ciudadana, Noelia Benedito; la jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer en la Comunidad Valenciana, Carla Mercé; y diferentes mandos de los cuerpos de la Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional.