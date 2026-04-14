El Hospital Universitario de La Ribera crea una consulta de micropigmentación mamaria 3D tras el cáncer de mama

El Hospital Universitario de La Ribera ha puesto en marcha una consulta específica de micropigmentación mamaria 3D, dirigida a pacientes que han finalizado su proceso oncológico y reconstructivo tras un cáncer de mama. Esta técnica permite recrear la areola y el pezón, y constituye la fase final del proceso de reconstrucción mamaria.

Desde su puesta en funcionamiento, una veintena de pacientes ya han sido atendidas con éxito. La consulta no solo dará servicio a las pacientes del Hospital de La Ribera, sino también a las de los hospitales Doctor Peset, y Xàtiva-Ontinyent, integrados en la Agrupación Sanitaria Interdepartamental Valencia Este.

La micropigmentación mamaria 3D consiste en la implantación de pigmentos específicos en la capa superficial de la piel mediante un dispositivo similar al utilizado en el tatuaje médico. A través de técnicas de sombreado, degradado de color y efectos tridimensionales, se consigue recrear de manera muy realista la areola y el complejo pezón-areola, adaptando el diseño al tono de piel y a las características anatómicas de cada paciente.

Se trata de un procedimiento ambulatorio, prácticamente indoloro, que se realiza en la consulta de enfermería especializada y que suele requerir entre una y dos sesiones. Además, permite corregir asimetrías, mejorar el aspecto de cicatrices y aportar un resultado estético más natural en el conjunto de la mama reconstruida.

La nueva consulta está integrada en el abordaje multidisciplinar de la Unidad de Mama del Hospital de La Ribera, en coordinación con los servicios de Cirugía Plástica y Oncología, lo que garantiza una atención integral a las pacientes.

José Tarín, subdirector de enfermería del Hospital de la Ribera, ha estado en Más de Uno la Ribera.