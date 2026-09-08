La Festa de Algemesí ya tiene su juego con historia, mágia y matemáticas

Esta es la nota en la que se explica cómo se desarrolla la actividad y en qué consiste el juego:
Enguany les festes de la Mare de Déu de la Salut a Algemesí, seran més màgiques que mai. A la seua declaració com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per part de la UNESCO, s’afegirà una curiosa i divertida eina per a la divulgació d’aquesta efemèride. Els festers i les festeres del Barri de Santa Bárbara, que són els encarregats de la seua organització en el 2026, han publicat un material sorprenent per a recollir diners amb els quals sufragar la Festa.
A través d’una desena de targetes podem disfrutar dels moments més significatius de la commemoració dels dies 7 i 8 de setembre. En una cara de la postal, tindrem les imatges més significatives de la celebració. Per l’altra cara, hi ha unes desconcertants graelles de xifres. A través d’elles, podrem endevinar un número de l’1 al 100 pensat per qualsevol persona, la seua edat, o inclús el dia i mes que va nàixer, a més d’altres interrogants que la nostra imaginació pot aportar.
La publicació consta d’un sobre on s’agrupen les targetes amb vint-i-dos imatges de tota la processó i grups de participants, complementat per un fullet on s’explica l’origen i història de la Festa des de 1247 fins l’actualitat, es recomanen quatre llibres sobre la festivitat, i evidentment es mostra el secret de com utilitzar les fitxes màgiques. Muixerangues, Tornejants, personatges bíblics, Cirialots, balls de la Carxofa, Bastonets, Pastoretes, Arquets es mesclen amb el Bolero, Gegants i Cabuts, Misteris i Martiris, sense oblidar-se de la Dansà, els Campaners, la Creu Barroca, el Guió, la Banda de Música i les autoritats, i per suposat la imatge de la Mare de Déu de la Salut i els Volants que l’acompanyen, i on els Festers són l’ànima de la festa. I no podien faltar els grups que complementen i posen en valor la festivitat com l’Schola Cantorum d'Algemesí, la dansà popular i els campaners. Tot el material és a tot color i d’una gran qualitat.
Aquest recurs ja està a disposició de totes les persones interessades en diversos punts de la localitat i també es pot demanar directament a gal.leredu@gmail.com . El seu preu simbòlic és de 5 euros, gràcies a l’empresa VerdNatura que ha patrocinat l’edició. Totes les contribucions es destinaran a les despeses d’aquesta festa tan significativa per a tots els algemesinencs i visitants.
Les targetes il·lustren el principals moments de la Festa amb unes magnífiques imatges que han seleccionat i cedit l’associació Fotoaficionats d’Algemesí i el fotògraf David Teodoro de manera totalment altruista. Totes elles estan emmarcades amb el color blau i logo característic d’aquest barri de la ciutat, que li dona unitat al conjunt de l’edició .
El full que acompanya la publicació està redactat seguint les indicacions dels cronistes Josep Antoni Domingo i Francisco Llácer, i els dos professors de la Universitat de València Andrés Felici i Enric Olivares que són uns grans estudiosos i coneixedors les nostres tradicions. A més a més, tot el material ha estat revisat per Vicent Climent des de l’Agència de Promoció del Valencià, i la part matemàtica per Pilar Gandia Esteve, professora de secundària i EPA d’aquesta especialitat.
El conjunt del material és obra d’Enric Ramiro Roca, Eduard Bueno Biosca i Enric Roig Pla, festers del Barri de Santa Bárbara que durant uns anys s’han dedicat a confeccionar aquest recurs. A partir d’ara, qualsevol persona que tinga interés pot conèixer la Festa de la Mare de Déu de la Salut i al mateix temps sorprendre a familiars i veïnatge través d’uns exercicis matemàgics per a endevinar múltiples aspectes.
Igualment, el Barri ha dissenyat uns imants de nevera que es vendran al preu de 3 euros i que contribuiran a les despeses de la Festa. La imatge seleccionada és la de la Mare de Déu de la Salut. En resum, una publicació i uns materials que reuneixen tradició, cultura i sorpresa a un preu simbòlic i sense data de caducitat, a disposició de qualsevol persona que enguany pot aconseguir-los fàcilment.