Fallers pel Món prepara su desembarco en Logroño

Más de 3500 personas viajan con la organización de Fallers pel Món que este año desembarca en Logroño.

La capital de la Rioja vivirá este fin de semana, del 10 al 12 de abril, todo el ambiente fallero con gran parte de los actos que se replicarán en esta ciudad del norte de España.

El monumento es un guiño al vino de Rioja que estará presente en la actividad gastronómica del evento, junto a degustaciones de cazalla, agua de Valencia y horchata, así como la paella.

Se dispararán dos mascletaes y un castillo de fuegos artificiales en pleno centro de la ciudad, y se realizará la tradicional ofrenda.

José Enrique Amores, presidente de la asociación, ha estado en Más de Uno La Ribera.