Dogfy Run moviliza a Valencia para apoyar a protectoras afectadas por la DANA

Dogfy Run Solidaria llega por primera vez a Valencia el próximo 17 de octubre, en una edición especialmente vinculada al territorio y con un objetivo solidario: Dogfy Diet destinará el 100% de la recaudación a cuatro protectoras locales afectadas por la DANA: ResCat & Dog, El Refugio de María, de Sueca, Modepran de Carlet y Ribercan de Carcaixent.

Casi dos años después del temporal, estas entidades continúan afrontando necesidades para reconstruir instalaciones, recuperar material, atender a los animales y disponer de recursos que les permitan mantener su actividad diaria. La carrera busca volver a poner el foco sobre una realidad que continúa presente en el territorio, aunque la emergencia haya dejado de ocupar la actualidad informativa.

La cita tendrá lugar en el Parque de Cabecera, con recorridos de 2,5 km y 5 km, y una jornada abierta a corredores, familias y personas que quieran participar con sus perros. El objetivo es alcanzar 1.500 inscripciones entre corredores y dorsales 0, convirtiendo la participación ciudadana en apoyo directo para las protectoras.

1.000 corredores previstos, además de centenares de perros y familias. Foodtrucks, zona chill out, actividades y espacios propios de las protectoras beneficiarias. Quienes no puedan participar en la carrera podrán colaborar a través del dorsal 0.

Jordi Sedano, es el portavoz de Dogfy Diet.